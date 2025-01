"Pescara d'incanto", prima dell'Epifania due concerti e uno spettacolo con i burattini per i bambini

Due concerti e un appuntamento per i bambini. Nei primissimi giorni del 2025 prosegue "Pescara d'incanto", il cartellone di manifestazioni pensate per Natale e per le feste di fine anno con la firma degli assessorati agli Eventi, alla Cultura e al Turismo del Comune di Pescara.

Domani, giovedì 2 gennaio, all'Auditorium Cerulli (ore 21), si svolgerà il concerto Christmas jazz songs, promosso da Enrica Panza and Band. Il concerto di venerdì 3 gennaio è in programma alle 21 all'Auditorium Cerulli. "Spartiti di*versi - Concerti di Natale" è il titolo della serata promossa dall'associazione La Bottega della Musica.

Il pomeriggio di venerdì sarà dedicato ai più piccoli, in viale Pepe: dalle 16:30 il programma propone Burattini show, Attrazioni per bambini e famiglie (una iniziativa di Freddiebrand srl - Fgroup srl). Tanti gli appuntamenti del fine settimana, sempre per offrire una parentesi di divertimento e di svago, fino ad arrivare al giorno dell'Epifania.