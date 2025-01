Presentato l'avviso dell'Emp per individuare nuovi soci

Il primo avviso per reperire manifestazioni di interesse da parte di nuovi soci dell'Ente manifestazioni pescaresi (Emp) è on line, sulla sezione Trasparenza del sito istituzionale dell'Ente ed è rivolto a enti pubblici e/o di diritto pubblico e ad enti privati con partecipazione pubblica. Ne seguirà un altro, rivolto alle associazioni giuridiche private. Questo l'annuncio di Angelo Valori, amministratore unico dell'Ente manifestazioni pescaresi alla presenza del sindaco Carlo Masci, del vice sindaco Maria Rita Carota e dell'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese (il Comune, si ricorda, è uno dei due soci dell'Ente, entrambi con il 50% delle quote e quindi parità di peso in termine di voti).

“Abbiamo preferito suddividere la ricerca di nuovi soci in due step, partendo con quelli che per noi sono i partner, gli interlocutori, ideali dai quali ripartire”, ha detto Valori, .“Poi ci sarà un secondo bando riservato alle associazioni giuridiche private perché immagino che l'Ente debba essere un momento di incontro di tutti i coloro che a Pescara si occupano di cultura e soprattutto di spettacolo dal vivo, un momento in cui le associazioni si parlano e parlano con le istituzioni”.

Rispondendo ai giornalisti, Valori ha spiegato che “la situazione dei conti dell'Ente manifestazioni Pescaresi è seria, delicata, per i debiti che sono maturati, e quindi va risolta, ma non mi sembra molto diversa né peggiore di quella che c'era nel 2017, quando fui nominato presidente del Consiglio di amministrazione e grazie all'opera di quel Consiglio di amministrazione e di quel Collegio dei revisori dei conti risanammo”. Tra le novità recenti, Valori ha citato i pignoramenti dei conti bancari che sono stati tolti per cui “la situazione non è così catastrofica come viene descritta, pur essendo seria e dedicata”.

Da Valori è arrivato un “ringraziamento ai creditori che ci hanno dato fiducia immediatamente” e ha sottolineato che se “il Ministero ha già ripreso a fare bonifici, la Regione ha provveduto al saldo del 2023. I conti adesso sono operativi e si punta ad avviare il risanamento, con l'obiettivo del rilancio”. Valori auspica un “riassetto della compagine sociale dell'Ente manifestazioni pescaresi: l'Emp deve essere un momento di confronto tra l’istituzione Comune, le istituzioni pubbliche e le più importanti istituzioni culturali quindi non si tratta soltanto di definire l'assetto sociale nel senso giuridico ma proprio di avviare un procedimento in questo senso”, ha detto. Tra le prossime scadenze, a gennaio, “la presentazione di un piano di risanamento dei conti e la presentazione della domanda per partecipare ai contributi del Fondo unico Nazionale dello spettacolo del ministero”.

Valori ha poi lanciato un invito a tutti “a riflettere perché l'Ente è un patrimonio della città e chi pensa di attaccare le persone, l'amministrazione o un procedimento, in realtà produce l'effetto di devastare l'Ente manifestazioni pescaresi. Da parte nostra ci sarà la massima trasparenza e invito tutte le parti politiche, sociali, culturali, tutti gli attori, gli stakeholders della città, a partecipare a un dibattito sul futuro dell'Ente manifestazioni pescaresi, nel rispetto di una istituzione che ha 75 anni di storia. Un patrimonio che deve essere difeso e non deve essere offeso”.

Il sindaco Masci non ha mostrato dubbi sul risultato del lavoro in corso. “Lo coglieremo sicuramente. Nonostante gli attacchi vergognosi di chi lo vuole distruggere, l'Emp ha riacquistato una reputazione, rispetto ai passaggi che ha già fatto e quindi guardiamo al futuro con positività. Tutti conoscono i bilanci dell'Ente e le difficoltà di sempre, legate ai minori contributi pubblici, peraltro arrivati in ritardo, ma nel 2017 tutti remavano per salvare l'Emp, anche noi che allora eravamo all'opposizione e non ci siamo opposti alla nomina di Valori. Chi pensa che l'Emp possa subire un tracollo se lo levi dalla testa, noi puntiamo al rilancio, e crediamo che il percorso non sia più difficile di quello che c'è stato in passato. E siamo impegnati per riaprire il Teatro d'Annunzio”, ha concluso Masci.

Anche il vice sindaco Carota ha replicato alle polemiche: “C'è un tempo per tutto e questo non è il tempo delle polemiche sulla situazione dell'Emp, anzi è il tempo del rilancio - di cui la città ha bisogno - e mi fa piacere che i creditori abbiano dato fiducia all'operazione che sta realizzando l'Ente. Noi siamo a fianco di Angelo Valori e dell'Emp”, ha aggiunto Carota. Un “sostegno”, presente e futuro, assicurato anche da Cremonese.