Masci ricorda Vittorio Pomilio: "L'Abruzzo e l'Italia perdono un grande uomo"

Il sindaco di Pescara Carlo Masci ricorda Vittorio Pomilio. Questo il messaggio di cordoglio del primo cittadino:

"L'Abruzzo e l'Italia perdono un grande uomo. Si è spento Vittorio Pomilio, una vera e propria stella del mondo dello sport che ha saputo affermarsi a livello internazionale sposando totalmente i valori che noi tutti dovremmo abbracciare. Un talento e un amore per il basket che ha avuto la grande capacità di trasmettere ai suoi affetti più cari, rendendo il nome di Pomilio un unicum inimitabile, nel basket, così come hanno fatto altri illustri componenti della stessa famiglia in altri campi. L'ingegner Pomilio non solo mancherà alla sua famiglia, che lo ha amato e ne ha seguito gli insegnamenti, ma a tutti coloro che lo hanno conosciuto e alla sua terra, l'Abruzzo, che lui ha portato sul podio a livelli altissimi. E' stato un simbolo, un esempio, un modello. Per tutti questi motivi lo saluto con affetto e stima a nome della città, lo ringrazio e mi stringo a tutti i Pomilio".