Pienone per i Subsonica, parte bene il 2025 pescarese [FOTO]

“Ieri sera c'è stato un grande pienone, per i Subsonica, che è andato anche oltre le più rosee aspettative. Le persone avevano voglia di stare insieme, di festeggiare per strada, con musica di qualità e in spensieratezza. E stasera, come da tradizione, alle 19 avremo il concerto di Capodanno, con la rivelazione Alfa. Invito tutti a esserci anche stasera, per assistere a un bellissimo concerto, che convoglierà sotto il palco giovanissimi e famiglie. Anche quest'anno Pescara rinnova una tradizione, ormai consolidata, degli eventi di fine anno, che, ricordo, inaugurai nel lontano 31 dicembre 1999, da assessore al Turismo. Da allora festeggiamo in piazza, la notte di San Silvestro e il Capodanno, per finire in bellezza l'anno e partire di slancio per il nuovo anno. Una formula che funziona molto, viste le presenze numerosissime, pensata per far vivere il Capodanno insieme, nelle strade, in comunità, in maniera sana e responsabile: ieri sera è filato tutto liscio e per questo ringrazio le Forze dell'ordine, guidate magistralmente da Prefetto e Questore, l'organizzazione dello spettacolo, che ha messo a disposizione 100 addetti alla sicurezza, e anche tutto il pubblico – assolutamente responsabile - che, nonostante il pienone e la serata particolare, ha avuto un comportamento impeccabile. Un ringraziamento particolare agli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, al personale del Comune e delle società partecipate, tutti indistintamente hanno svolto un lavoro egregio, frutto di grande esperienza e affidabilità. Ricordo, infine, che c'è uno spazio, proprio sotto al palco, riservato ai diversamente abili, che possono godersi in piena tranquillità lo spettacolo. E mi unisco al messaggio lanciato ieri sera dai Subsonica contro tutte le guerre”, augurandomi che il 2025 sia l'anno della Pace".

Così il sindaco Carlo Masci commenta il live dei Subsonica tenutosi ieri sera nell'area risulta. E l'assessore agli Eventi Alfredo Cremonese aggiunge: "Ringrazio i Subsonica, protagonisti di uno spettacolo straordinario, ringrazio il pubblico – circa 20mila persone che hanno scelto di passare la notte di San Silvestro a Pescara – e ringrazio di cuore tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita di questo evento straordinario. Hanno lavorato al freddo, garantendo che tutto andasse bene e che tutto si svolgesse in sicurezza. I Subsonica hanno portato a Pescara i loro fan da tutta Italia, dal Friuli Venezia Giulia alla Calabria, ed è stato molto gratificante ricevere i complimenti di tanti per la città e anche ricevere i ringraziamenti degli esercenti, che ieri hanno accolto a Pescara migliaia di persone. Il grande lavoro di preparazione è stato premiato e sono certo che accadrà la stessa cosa anche oggi, con il concerto di Alfa. Invito tutti ad esserci. Questi sono gli appuntamenti che ci consentono di far conoscere Pescara e di farla apprezzare. Grazie, quindi, a chi contribuisce e lavora al nostro fianco".