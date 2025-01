La Befana vien dal mare e scende in piazza: ecco i due eventi dell'Epifania

Arriverà dal mare e approderà al porto turistico Marina di Pescara la Befana che anche quest'anno la Società Italiana Salvamento accoglierà con i bagnini, i cani specializzati nel soccorso in acqua, e i gufi, per affascinare i più piccoli. Torna anche quest'anno, per la 25esima edizione, "La Befana vien dal mare", una delle iniziative che il Comune ha inserito nel calendario di eventi natalizi "Pescara d'incanto", insieme a "La Befana scende in piazza", che si svolgerà sempre il 6 gennaio a piazza Salotto.

L'appuntamento con la Società Italiana Salvamento è per lunedì alle ore 11 al porto turistico, ha annunciato stamani Cristian Di Santo (presidente sez. Pescara della Società Nazionale Salvamento), con il sindaco Carlo Masci, gli assessori Alfredo Cremonese e Zaira Zamparelli, Gianni Taucci (Presidente Porto Turistico Marina di Pescara), e Riccardo Padovano (Sib/Confcommercio). L'anno scorso c'erano tremila persone e quest'anno l'obiettivo è di superare questo numero, per accogliere e consegnare doni a un numero sempre maggiori di bambini, regalando sorrisi e serenità ai più piccoli. "Una formula collaudata e caratteristica", ha fatto notare Di Santo, "che da sempre affascina i bambini, entusiasti di veder arrivare la Befana direttamente dal mare, su un'imbarcazione".

"E' la festa più bella", ha commentato Masci, "e la vogliamo esaltare il più possibile. A Pescara, poi, la Befana non può che arrivare via mare". Quelli organizzati per l'Epifania sono altri eventi per richiamare persone in città, ha fatto notare il sindaco ricordando "i concerti dei Subsonica e di Alfa ma anche i tanti altri appuntamenti di "Pescara d'incanto" e il mercatino di Natale in piazza Sacro Cuore, che è davvero uno spettacolo, nella piazza riqualificata. Abbiamo registrato tante presenze", ha detto sempre Masci, "e d'altronde il Comune ha cercato di organizzare una miriade di attività che portassero le persone nei negozi della nostra città", gli ha fatto eco Zamparelli.

"Il commercio è l'anima della città, porta luce e colore. E anche oggi e domani ci saranno diversi appuntamenti per accompagnare l'avvio dei saldi, in centro (nella zona pedonale), in corso Vittorio Emanuele e in via Pepe, tutti inseriti nel calendario del Comune". Dando appuntamento a tutti coloro che vorranno ammirare la Befana, Cremonese ha ringraziato "il sindaco per la fiducia e collaborazione" e ha sottolineato che "il concerto a Pescara ha portato bene ad Alfa che ha conquistato il primo posto in classifica per le vendite e gli ascolti streaming degli ultimi giorni con il singolo "Il filo rosso". E' stata una scelta coraggiosa".

"A Pescara non si può far altro che far arrivare la Befana dal mare", ha detto Taucci, "e siamo felici che sia proprio il porto turistico il luogo scelto per l'approdo perché si va a completare il significato di questa struttura per la città". Entusiasta Padovano, "orgoglioso dell'iniziativa che richiama da 25 anni migliaia di persone, ed è bello che a portarla avanti siano i giovani bagnini, portatori di allegria per la comunità".

Cremonese ha ricordato l'altro appuntamento con la Befana, in piazza della Rinascita, che vedrà protagonisti i vigili del fuoco. Dalle 10 alle 16 si potrà partecipare a Pompieropoli, un percorso ludico formativo per bambini a cura dell'Associazione nazionale vigili del fuoco in congedo, alle 16 aprirà l'esposizione dei mezzi di intervento dei vigili del fuoco e alle 17:30 arriverà la Befana, che scenderà sulla piazza in volo.

L'Associazione Alda e Sergio e il Cral del Comune hanno organizzato, sempre per lunedì, una festa nella sala consiliare del Comune, dalle ore 16 alle 18, con animazione, musica, magia, merenda, clown e tanti regali per salutare la nonnina con le scarpe rotte.