Al pronto soccorso con un coltello nascosto in tasca: denunciato

La polizia ha denunciato, per porto di oggetti atti a offendere, un 29enne di Pescara, sorpreso nella tarda serata di ieri al pronto soccorso in possesso di un coltello. Più precisamente, l’uomo è stato trovato in possesso di un serramanico lungo 19 centimetri che aveva nascosto nella tasca dei pantaloni. Per fortunata nessuna persona è rimasta ferita e gli agenti hanno potuto sequestrargli l’arma.

Tutto è iniziato alle 23.20, quando la sala operativa della questura ha inviato una volante sul posto dopo che a un uomo, che era stato trasportato in ambulanza, spuntava dalla tasca quello che sembrava essere il manico di un coltello. Perquisito, il 29enne è stato trovato in possesso del succitato serramanico: dopo l’identificazione è stato denunciato, mentre il coltello è stato sequestrato.