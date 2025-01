Veera Kinunnen a Montesilvano per il Concerto del Nuovo Anno

Sabato 4 gennaio alle 21 appuntamento al Pala Dean Martin di Montesilvano con il Concerto del Nuovo Anno che vedrà protagonisti l’Orchestra Sinfonica Duchi D’Acquaviva città di Atri coadiuvata dal direttore artistico Algino Battistini e diretta dal maestro Nataliya Gonchak, il soprano Sara Rossini e il tenore Riccardo Della Sciucca e ospite speciale della serata, direttamente da Ballando con le stelle, la straordinaria Veera Kinunnen che danzerà con coppie di ballerini professionisti. Il tutto per la direzione artistica di Gianni Scannella. Un viaggio musicale attraverso le composizioni più celebri della storia. Un’atmosfera coinvolgente per celebrare l'inizio del nuovo anno in modo originale e suggestivo, offrendo alla cittadinanza un'opportunità unica di godere di musica, danza e spettacolo dal vivo.

A chiudere le festività, l’evento più atteso dei bambini con l’arrivo, il 6 gennaio della Befana. Un pomeriggio dedicato alle famiglie con bambini in cui non mancheranno divertimento, sorprese e momenti di spettacolo. Alle 16 l’animazione affidata alla Moloco allestirà all’interno del Pala Dean Martin un’area giochi con i gonfiabili, una gustosa merenda, alle 16.30 l’esibizione della piccola Beatrice Vaccaro, seconda classificata allo Zecchino D’Oro insieme agli alunni della Scuola Civica di Musica e Teatro di Montesilvano. Alle 17.30 l’arrivo della Befana scortata dai Vigili del Fuoco e alle 18.30 gran finale con lo spettacolo dal vivo della cartoon band “Miwa e i suoi componenti”.