Nuovo turno di lavoro per la polizia locale: sarà in servizio fino all'una di notte

Arriva un nuovo turno di lavoro per la polizia locale di Pescara, con l'allungamento dell'orario di servizio fino all'una di notte. Soddisfazione al riguardo è stata espressa dal sindaco Carlo Masci.

Queste le sue parole: “L'istituzione del nuovo turno di lavoro della polizia locale consentirà un efficientamento delle prestazioni del corpo, dopo le ore 24 e fino all'una”, dichiara il primo cittadino a PescaraNews.net. "Con il nuovo turno serale, quindi, la polizia locale sarà in grado di "coprire", laddove necessario, tutte quelle esigenze che emergeranno di volta in volta, per garantire, ad esempio, la presenza delle pattuglie in occasione di manifestazioni, concerti ed eventi di vario genere, sempre che venga ravvisata la necessità. L'istituzione del turno è stata già oggetto di confronto tra il direttore generale e il comandante con le organizzazioni sindacali e le Rsu".