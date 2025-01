Franco MannellaÂ legge il secondo e terzo atto integrale delÂ Riccardo III

Il doppiatore Franco Mannella legge il secondo e terzo atto integrale del Riccardo III di Shakespeare nella traduzione magistrale in endecasillabi di Pino Colizzi che è riuscito a recuperare passaggi completamente inediti: l'appuntamento è per domenica 12 gennaio alle ore 18 presso l'ex asilo Sabucchi di Pianella in via Vico delle Dee 10, sede di Arotron.

In un ambiente accogliente ed ideale si va avanti con il "sequel" di Shakespeare; lo scorso appuntamento dell'Arotronflix che ha visto andare in onda la "prima puntata" della lettura del primo atto, non è stato solo gradito dal pubblico ma ha generato anche un flusso di riflessioni che come spiega lo stesso Mannella "è proprio quello che mi aspetto. È troppo scontato, per un attore, vedere il pubblico che si alza dal parterre e si complimenta: mi sento davvero corrisposto quando il pubblico ha domande da fare, esterna le proprie considerazioni, e perchè no? Fa anche delle critiche: tutto ciò infatti vuole dire che le persone sono state attente e che dunque il teatro ha trasmesso vita".

L'esperimento messo in atto con le tre puntate che prevedono la lettura integrale del Riccardo III, in cui è lo stesso Mannella ad interpretare tutti i personaggi, è molto ambizioso ma è stato già premiato dal successo delle repliche a Pescara, Roma, Milano e Ostia e dà la possibilità al pubblico di essere parte integrante di un rito che, nella normalità, sarebbe riservato a pochi privilegiati e che, in questo caso, diventa l’occasione unica per essere parte di un momento importante della creazione di uno spettacolo teatrale e di condividerne le emozioni con colui che ne ispira l’ideazione.

E proprio da questa idea nasce "Prima della prova", "indirettamente - conclude Mannella - questi appuntamenti diventano una vera prova anche per il pubblico: le persone hanno la possibilità di confrontarsi con la propria resistenza, hanno modo di testare la propria attenzione, infatti è un solo attore-regista ad interpretare tutti i personaggi e bisogna saperli individuare; in più possono anche giocare di fantasia perché la scena cambia continuamente ma soprattutto grazie alla propria immaginazione". Per info e prenotazioni il numero è 345/5411135. La prenotazione è obbligatoria.