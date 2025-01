Concerto gospel di solidarietà, Avis donatori di sangue sezione Pescara

Seconda edizione consecutiva di un grande evento dell'Avis Pescara per sensibilizzare sempre di più alla cultura della donazione di sangue, in occasione dell’Epifania. Stavolta è una forma di sensibilizzazione attraverso la musica, “format” che lo scorso anno ha riscosso un clamoroso successo di partecipazione. Alle ore 18 di lunedì 6 gennaio appuntamento quindi con il concerto intitolato "Christmas Inside" insieme ai Gospel Sound Machine, gruppo guidato dal Maestro Loris Medoro.

L'ingresso è gratuito per tutti, donatori e non donatori. L’evento si svolgerà al teatro Sant’Andrea. Come è piacevole tradizione del 6 gennaio, sarà presente anche la Befana, con doni per tutti i bambini che interverranno. Il presidente di Avis donatori di sangue Pescara, Marco Cozza, ha lanciato anche stavolta un messaggio mai scontato: