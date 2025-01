“Bellezz@ - recuperiamo i luoghi culturali dimenticati”, chiesto lo sblocco dei fondi

I finanziamenti per i progetti, "Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati", destinati al restauro e valorizzazione del patrimonio culturale di una parte dei comuni italiani, tra cui diverse località abruzzesi, sono attualmente bloccati e, in molti casi, revocati. Il programma nel 2016 aveva destinato 150 milioni di euro. In particolare, la delibera CIPE aveva stanziato fondi per 271 interventi di recupero, selezionati alla fine del 2018, ma che, a causa di burocrazia e continui rinvii, non sono mai arrivati sul territorio, mettendo a rischio la conservazione di importanti testimonianze storiche e culturali. Tra questi, ci sono anche i progetti abruzzesi, che ora rischiano di non essere realizzati.

Il progetto "Bellezz@, mira a recuperare e tutelare luoghi culturali, storici e artistici che, per vari motivi, sono stati dimenticati o trascurati nel tempo.

Il Sindaco di Fossacesia, nonché vicepresidente del Consiglio Nazionale dell'Anci, Enrico Di Giuseppantonio, ha partecipato a numerosi incontri, tra cui quello a Torino, con 60 sindaci interessati, in occasione dell'Assemblea nazionale Anci, per chiedere lo sblocco urgente di questi fondi. "Queste risorse finanziarie rappresentano una straordinaria opportunità per valorizzare il patrimonio culturale dell'Italia e anche dell'Abruzzo, ma rischiano di essere perse se non vengono messe in atto interventi rapidi. La valorizzazione del nostro patrimonio non è solo una questione di cultura, ma anche di crescita turistica e quindi economica per i nostri paesi", ha dichiarato il sindaco in un incontro con la stampa a Torino. "I fondi assegnati all'Abruzzo- spiega Enrico Di Giuseppantonio- dovrebbero essere utilizzati per il restauro di chiese, palazzi, castelli e musei in 16 comuni". I primi cittadini abruzzesi hanno ringraziato la loro collega sindaca di Povegliano Veronese, Roberta Tedeschi, portavoce del Coordinamento dei Comuni coinvolti, che nello stesso incontro con i giornalisti, ha detto: "Le Amministrazioni locali hanno investito risorse e tempo. e molti progetti sono pronti per partire. Ma a causa dei ritardi e del definanziamento, rischiamo di perdere il patrimonio storico e culturale che è l'anima dei nostri territori. Abbiamo impegnato risorse economiche spesso difficili da reperire per i nostri progetti, ora ci aspettiamo che tutte le Istituzioni facciano la loro parte".

Una Commissione, composta da qualificati esperti, istituita per la verifica delle proposte progettuali, aveva concluso i lavori assegnando anche a 16 Comuni abruzzesi la somma di 12.987,000 euro, così suddivisi:

Provincia di Pescara (per un totale di 3.249.089 euro):

Picciano: Fontane storiche, 150.000,00

Loreto Aprutino: Complesso museale municipale, 1.099.089.00

Rosciano: Castello, 2.000.000,00

Nonostante l'impegno delle amministrazioni locali i fondi stanziati per il recupero di questi luoghi storici sono bloccati. Ciò significa che gli interventi di restauro e valorizzazione, che potrebbero essere fondamentali per il rilancio culturale ed economico dei comuni abruzzesi, sono in attesa di essere rifinanziati.

Per sensibilizzare ulteriormente l'opinione pubblica e le istituzioni, si terrà prossimamente a Roma una conferenza stampa, coordinata da Roberta Tedeschi, con l'obiettivo di chiedere il rilascio dei fondi necessari al recupero dei luoghi culturali. Durante l'incontro, i sindaci esporranno le difficoltà incontrate e le richieste di intervento per non compromettere il patrimonio storico e culturale di una parte del nostro Paese.