Pescara d'incanto, il 6 gennaio teatro dialettale e concerto dell'Epifania

Oltre agli appuntamenti organizzati in occasione dell'Epifania, con la Befana che arriva dal mare e quella che si cala dall'alto in piazza della Rinascita, "Pescara d'incanto" offre anche altre opportunità, per trascorrere la giornata di domani, 6 gennaio. Alle ore 17, nella Parrocchia San Giovanni Battista e San Benedetto, è in programma lo spettacolo teatrale in dialetto abruzzese “S’ha morte Vracalone”.

Sempre nel pomeriggio, alle ore 18:30, nella Sala d’Annunzio dell’Aurum, l’Orchestra sociale abruzzese si esibirà con “Epifania in concerto” (in questo caso si tratta di un evento a pagamento e i biglietti si possono acquistare su ciaotickets.com). Si chiude così "Pescara d'incanto", la rassegna voluta dal Comune di Pescara per le feste natalizie e di fine anno.