Ai domiciliari per persecuzioni e maltrattamenti alla ex, viola le misure e finisce in carcere

A Silvi Marina i carabinieri della locale stazione hanno tratto in arresto, su disposizione dell’autorità giudiziaria di Campobasso, un uomo che già agli arresti domiciliari si era reso protagonista di varie trasgressioni alla misura, rilevate e segnalate dai Carabinieri di Silvi. L’uomo era in regime restrittivo domiciliare a seguito di reiterate persecuzioni e maltrattamenti nei confronti della ex compagna avvenuti a Campobasso. Adesso dovrà scontare la detenzione presso il carcere di Teramo.

L'operazione rientra nei servizi di controllo che, durante il fine settimana appena trascorso, i carabinieri del comando provinciale di Teramo hanno effettuato con l'impiego di pattuglie a piedi e automontate e con carabinieri in divisa ed abiti civili ciò al fine di prevenire e reprimere i reati in genere e in particolare quelli contro il patrimonio. Nel corso dei vari servizi sono stati identificati 145 persone e controllati 65 mezzi. Verificata l’adempienza degli obblighi imposti a 10 soggetti posti in regime restrittivo diverso dal carcere. Presidiate le zone attigue ai locali di aggregazione frequentati soprattutto da giovani al fine di scoraggiare gli stessi a far uso di sostanze stupefacenti ovvero di alcolici e poi mettersi alla guida di mezzi creando pericolo per se stessi e per gli altri utenti della strada.