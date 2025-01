Tornano le Domeniche al Museo: si inizia con i riti di Sant'Antonio

Saranno “Le Tentazioni di Sant’Antonio” ad aprire la prima fase del ciclo di eventi 2025 che la Fondazione Genti d’Abruzzo propone per famiglie e ragazzi. La Sacra rappresentazione che caratterizza l’evento sarà curata dal Laboratorio Tradizioni d’Abruzzo “Lu Ramajette” e sarà preceduta dagli interventi di Adriana Gandolfi e Franca Minnucci che illustreranno, rispettivamente, rituali e dolci devozionali della tradizione. Si tratta di un evento straordinario organizzato insieme con l’associazione Astra: l’appuntamento è fissato per domenica 19 gennaio alle ore 19 nella sala “G. Favetta” del Museo delle Genti d’Abruzzo. L’ingresso è libero e, dopo la rappresentazione, è prevista una degustazione proprio di dolci della tradizione.

Nel pomeriggio, alle ore 17, il primo appuntamento per i ragazzi organizzato dalla Fondazione: ci sarà "Sant’Antonio e le farchie", un laboratorio con visita al Museo delle Genti d’Abruzzo per scoprire la celebre festa delle farchie e avere la possibilità di realizzare una farchietta personale. La programmazione continua con il ciclo di attività "Domeniche al Museo", pensato per bambini e adulti, che si snoderà da gennaio a maggio. Tra laboratori artistici, visite guidate e attività interattive, ogni appuntamento è un’occasione per esplorare le bellezze e le storie dell’Abruzzo.

Si prosegue dunque il 26 gennaio dalle 17 alle 19 con "L’oro d’Abruzzo", una visita guidata al Museo delle Genti d’Abruzzo e al Museo Civico Basilio Cascella per scoprire il legame tra le tradizioni locali e il prezioso oro abruzzese. Il 2 febbraio, stesso orario, "Artisti d’inverno", laboratorio artistico per realizzare un dipinto dedicato alla stagione fredda e alla natura. Seguirà il 23 febbraio "Abruzzo fashion": visita e laboratorio per scoprire l’abbigliamento tradizionale abruzzese e creare un accessorio personalizzato. Nel mese di marzo si prosegue con "Tra fiori e ombre", questa volta con inizio alle 16.30, un laboratorio ispirato al mito di Ade e Persefone, per creare oggetti artistici che celebrano il ritorno della primavera.

Il 16 marzo è la volta di "Antiche mappe dei popoli italici", laboratorio per esplorare antiche mappe e realizzarne una personalizzata; seguito da "Visita con delitto", attività investigativa per scoprire i segreti del museo con un gioco interattivo. Aprile si apre, il 6, con "Una finestra sul mare", laboratorio artistico ispirato alla cultura marinara in occasione della Giornata nazionale del mare. Poi, il 27, "Imparare a leggere segni e disegni", visita interattiva per approfondire e sperimentare le tecniche di disegno dei grandi artisti.

Ultimi appuntamenti a maggio: il 4, con "Piccole mani, grandi capolavori", un laboratorio artistico per bambini, per realizzare piccoli oggetti che celebrano la bellezza della natura, e il 25 con "Il cuore antico di una città moderna", visita guidata tra il Museo delle Genti d’Abruzzo e il centro storico per scoprire la storia di Pescara. Quest’ultimo appuntamento inizierà alle 16,30 e non alle 17.

“Una nuova edizione delle ‘Domeniche al Museo’ ricca di novità e di spunti interessanti. – sottolinea il presidente della Fondazione Genti d’Abruzzo, Luigi Di Alberti - Il nostro obiettivo è, come sempre, quello di coinvolgere le famiglie e soprattutto i ragazzi, offrendo un’esperienza unica che unisce educazione, creatività e tradizione. È un’occasione per scoprire le radici culturali del nostro territorio e, al contempo, per coltivare la curiosità e il talento”. Per informazioni e prenotazioni: telefono 085/4510026 (int. 1 e 2) - 393 9374212, e-mail: info@gentidabruzzo.