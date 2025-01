Scivolo per non vedenti finisce davanti alle auto parcheggiate: benvenuti in viale Marconi [FOTO]

Uno scivolo per non vedenti finisce davanti alle auto parcheggiate: succede in viale Marconi, e a denunciarlo è l'ex consigliere della circoscrizione Porta Nuova, Antonio Taraborrelli.

“Passeggiando ieri sera, verso le ore 20, lungo la strada - spiega l'uomo a PescaraNews.net - ho incontrato alcuni amici che mi hanno segnalato l'assurda collocazione di una pista riservata ai non vedenti: praticamente lo scivolo finiva davanti ad un'auto parcheggiata, e quindi era inutile. Ho fatto alcune foto e le ho inviate all’ingegner Giuliano Rossi, dirigente del Comune di Pescara”.

E Rossi ha subito risposto: “Mi ha assicurato una veloce correzione di quello scivolo assurdo e malmesso”, riferisce Taraborrelli. “Inutile dire che confido ad occhi chiusi nella consolidata efficienza e puntualità dell’ingegner Rossi, che in passato ha già risolto tantissime problematiche da me segnalate alla sua cortese attenzione”.