Le "Altre architetture" di Wang Yongxu e un percorso originale di showcooking al Museo delle Genti

Un viaggio verso la pacificazione interiore, in un ideale abbraccio tra Oriente e Occidente. Sarà inaugurata sabato 18 gennaio, alle ore 17, la personale "Altre architetture” dell’artista cinese Wang Yongxu, curata da Mariano Cipollini. Una serie preziosa di installazioni sarà esposta nelle sale del Museo delle Genti d’Abruzzo fino al prossimo 15 febbraio.

La mostra propone un viaggio affascinante nell'arte di Wang Yongxu, che attraverso un linguaggio visivo ricco di sfumature e suggestioni, esplora la relazione tra architettura e identità, tra l’umano e l'ambiente che lo circonda. Le opere in esposizione riflettono un concetto di architettura inedita, intesa non solo come costruzione materiale, ma come una visione interiore e culturale che trascende le tradizionali forme strutturali.

Il curatore Mariano Cipollini guida il pubblico attraverso un percorso che stimola la riflessione sul ruolo delle architetture immaginate e disegnate dall'artista: mondi sospesi tra il fantastico e il reale, tra l’antico e il moderno. Ogni opera di Wang Yongxu è un invito a esplorare nuove dimensioni spaziali e concettuali, con un linguaggio che si confronta e decodifica le sfide della contemporaneità. Un’occasione di riflessione e confronto con una visione originale dell'arte contemporanea, in cui la creatività si intreccia con le domande fondamentali sulla nostra relazione con lo spazio e il costruito.

“Autentico architetto dell’intangibile”, lo definisce nelle note critiche il curatore Mariano Cipollini, che sottolinea “Attraverso le sue opere genera sostanza immateriale, alimento essenziale per l’insieme delle facoltà umane, segmenti diretti del pensiero che, rivelandosi attraverso il suo gesto creativo quanto identificativo, contribuisce a figurare ‘altre architetture’”.

E all’evento inaugurazione la Fondazione Genti d’Abruzzo abbina un’esperienza assolutamente particolare, uno show cooking che unirà lo straordinario lavoro dell’artista Wang Yongxu con la magia di Nslr (Nonseguolaricetta) in un dialogo inedito tra arte e sapori, a cui partecipa con i suoi prodotti anche la cantina d’Araprì. Un percorso esplorativo della mostra attraverso i sensi, alla ricerca di un equilibrio interiore e di una nuova ispirazione.

L’iniziativa fa parte di una serie di attività di fundraising che la Fondazione attuerà nel corso dei prossimi mesi in un’ottica, come afferma il presidente Luigi Di Alberti, “di collaborazione e interscambio con il territorio, per valorizzare il rapporto tra persone e cultura, per avvicinare la città di Pescara e l’intera regione Abruzzo alla conservazione e alla divulgazione di beni e tradizioni che nascono dalla nostra storia e arricchiscono il nostro presente”.

Per prenotazioni e informazioni contattare il Museo Genti d’Abruzzo al numero 085/4510026. La mostra resterà aperta con orario 9-13 dal lunedì al venerdì e dalle 16 alle 20 sabato e domenica.