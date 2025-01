Contratto Fiume Pescara, D'Incecco (Lega): "Finanziati i primi quattro milioni di euro"

“Finanziati i primi 4 milioni di euro per il Contratto di Fiume Pescara, attraverso i quali si potranno realizzare i tanto attesi interventi di valorizzazione e tutela ambientale del Pescara. Interessati 46 chilometri di territorio, 17 Comuni, da Capestrano a Pescara, tre province. Il 13 gennaio è stato trasmesso dalla Regione Abruzzo al Comune di Pescara l'atto di Concessione del finanziamento, che fa parte del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 (Fsc 2021-2027). A breve saranno elargite altre risorse. Per la precisione, 1.428.500 euro. Si tratta di stanziamenti già previsti nella programmazione Fesr e il Comune di Pescara, quale ente capofila, ha già inviato il progetto di fattibilità tecnico economica per ottenerli”.

Ad annunciarlo è il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D'Incecco, che esprime “grande soddisfazione”, avendo seguito tutte le fasi del Contratto di Fiume, sottoscritto nel settembre 2022. “Il progetto finanziato con i 4 milioni di euro - spiega - prevede la protezione della natura e della biodiversità e in particolare la rinaturalizzazione delle sponde. Interventi che valorizzeranno l'ambiente fluviale, rendendolo più fruibile e allo stesso tempo riportandolo alle condizioni più vicine a quelle originarie. Un grande risultato, frutto di un lavoro di squadra tra gli uffici regionali competenti e il Comune di Pescara. Un ringraziamento va al vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente senza il quale non avremmo mai raggiunto questo traguardo e al Rup, architetto Ester Zazzero, che ha coordinato l’importante processo partecipativo tra Enti Pubblici”.