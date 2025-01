Con un coltello a serramanico e la droga nello zaino, 20enne nei guai

I carabinieri di Città Sant’Angelo hanno denunciato a piede libero un 20enne del posto, che dovrà rispondere del reato di porto abusivo d’arma oltre a essere segnalato amministrativamente alla competente prefettura ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90. Nello specifico, una pattuglia del Comando Stazione Carabinieri di Città Sant’Angelo, nel transitare durante lo svolgimento di un servizio perlustrativo lungo la Strada Provinciale 1, incrociava il giovane, soggetto noto ai militari poiché gravato da precedenti specifici.

Lo stesso alla vista dei Carabinieri assumeva un atteggiamento schivo e cercava di allontanarsi. A questo punto si decideva di fermarlo e di eseguire un controllo approfondito. L’intuito investigativo dei Carabinieri si rivelava fondato infatti il giovane, sottoposto a perquisizione personale, veniva trovato in possesso di un coltello a serramanico con lama della lunghezza di 8 cm, oltre a 5 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Il predetto materiale illecito veniva rinvenuto dai militari abilmente occultato all’interno di uno zaino che il giovane portava in spalla. Una volta condotto presso gli uffici del Comando, i militari provvedevano a sequestrare formalmente il materiale illecito rinvenuto e al termine delle formalità di rito denunciavano il giovane in stato di libertà ai sensi dell’art 699 C.P. per porto abusivo di armi (il coltello a serramanico di cui era stato trovato in possesso), oltre a segnalarlo amministrativamente alla Prefettura di Pescara per via del quantitativo di stupefacente ad uso personale di cui era possessore.