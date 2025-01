Shoah: Mario Massari e Franco Mannella in "Destinatario sconosciuto"

Uno spettacolo sul delicato tema della Shoah, affrontato da un punto di vista acuto, inaspettato e toccante: è quello che andrà in scena venerdi 24 e sabato 25 gennaio alle ore 20.30 nel Teatro di Bottega (Strada Pandolfi 22), in vista della Giornata della Memoria. "Destinatario sconosciuto", questo è il titolo della produzione Piccola Bottega Teatrale con Mario Massari e Franco Mannella, che vede la regia dello stesso Massari.

È uno spettacolo che stimola ad una riflessione estremamente necessaria, perché l'attualità insegna che la memoria non basta bisogna attraversarla: è un viaggio, infatti, che parte dalle radici dell'odio razziale nazista che, pubblicato per la prima volta in America nel 1938, rappresenta con lucida chiaroveggenza il clima di spostato razzismo in cui maturarono gli orrori dell'Olocausto.

Liberamente tratto dall'omonimo romanzo epistolare di Katherine Kressmann Taylor, lo spettacolo racconta il deteriorarsi del rapporto di amicizia fraterna che lega Martin Schulse, tedesco che dall'America decide di tornare in Germania, e Max Eisenstein, ebreo che resta invece negli Stati Uniti, dove aveva trovato fortuna con l'amico.

Il tutto viene narrato dalle lettere che i due si scambiano a partire dalla vigilia dell'ascesa di Hitler e fino al pieno della follia nazista; qui l'ideologia nazista erode lentamente ogni sentimento di affetto e persino di umanità, in una discesa verso il male che tocca entrambi i personaggi, anche se in modi diversi. Per info e prenotazioni il numero è 393/9387956.