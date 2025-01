Esce il libro "La verità non esiste" di Davide Luciani

Entheos Edizioni annuncia la pubblicazione del romanzo giallo “La verità non esiste” del pescarese Davide Luciani, vincitore del concorso letterario “È un vero mistero”. Un avvincente libro giallo dalle tinte noir che promette di conquistare i lettori con una trama intricata e un protagonista indimenticabile. Un’indagine tra misteri e inganni “La verità non esiste” segue le vicende di un brillante ma fortuito investigatore italo-inglese, che collabora con la polizia su un complicato caso apparentemente privo di indizi.

Parallelamente, si trova a fare i conti con un’antica storia personale che lo porta a indagare sul suo vecchio gruppo di amici. Le indagini si complicano ulteriormente con un omicidio e mostrano che nulla è come sembra. Ogni scoperta conduce a nuovi misteri, in un intreccio che tiene col fiato sospeso fino all’ultima pagina. Il claim del romanzo, “Un’indagine in cui ogni cosa è diversa da come appare e ogni scoperta porta a un nuovo mistero”, racchiude perfettamente lo spirito di questo libro, che esplora temi come la manipolazione della verità, la violenza di genere, le relazioni umane e i segreti sepolti.

Autore talentuoso, Davide Luciani con questa opera di esordio si distingue per la sua capacità di tessere trame complesse e coinvolgenti, e creare atmosfere che catturano il lettore. Con “La verità non esiste”, promette di essere una delle voci più interessanti del panorama letterario contemporaneo. Temi principali del libro sono la manipolazione della verità, la violenza di genere e le relazioni umane.