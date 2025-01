Ambiente Spa cerca un immobile da adibire a sede della società

Ambiente SpA rende noto di aver pubblicato ufficialmente un “avviso pubblico per manifestazione di interesse non vincolante per la ricerca di un immobile in locazione passiva o acquisto da adibire a sede della società Ambiente Spa” per valutare la possibilità di dotarsi di una nuova sede amministrativa a Pescara anche in attesa della creazione di una sede unica delle partecipate del Comune. Tutti i dettagli sono stati pubblicati sul sito istituzionale di Ambiente Spa, nella sezione Società Trasparente, al seguente link:

https://ambientespa.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/altri-contenuti/dati-ulteriori/avviso-pubblico-per-manifestazione-di-interesse-non-vincolante-per-la-ricerca-di-un-immobile-in-locazione-passiva-o-acquisto-da-adibire-a-sede-della-societa-ambiente-s-p-a.html

Nelle prossime ore verranno inseriti anche sull’Albo Pretorio del Comune di Pescara. La decisione, spiegano fonti dell’azienda presieduta da Riccardo Chiavaroli, rientra in un contesto più generale di riorganizzazione delle proprie strutture (sedi, centri operativi etc.) più funzionali per i propri lavoratori e in generale per tutti i cittadini. Le proposte possono pervenire fino al 4 marzo 2025.

Le principali caratteristiche richieste riguardano beni immobili, con relative aree di pertinenza, che abbiano le seguenti caratteristiche: