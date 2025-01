Sold out al Sirena per la commedia di Elena Sofia Ricci con la coppia Perrotta-Olla

Una nuova vita che arriva, le rinunce che i neo genitori fanno in vista della nascita di un figlio colpiscono il cuore dello spettatore tanto che la commedia, per la regia di Elena Sofia Ricci, prevista all'Auditorium Sirena di Francavilla al Mare per il 31 gennaio alle ore 21, è già sold out. "Mammamiabella", che si inserisce nel cartellone della stagione teatrale curata dal direttore artistico Davide Cavuti, è una produzione del Teatro Stabile d'Abruzzo con la collaborazione della Uao Spettacoli.

La commedia, in modo attuale e attento, si concentra su tutto ciò che gravita attorno all’avvento di una nuova vita che "stravolge" i ritmi di una famiglia; è una storia normale e vera, in cui è facile riconoscersi, un atto unico che vede sul palco Valentina Olla, con Sabrina Pellegrino e Federico Perrotta.

Nessuna donna nasce mamma, lo si diventa giorno dopo giorno tra amore, coccole e risate, tra errori e pentimenti, tra paure e malumori e lo sanno bene i tre protagonisti: Valentina, una comune quarantenne in carriera fashion-addicted, è impegnata a far spazio nel suo armadio per la nuova vita che arriva. Il fondo della cabina armadio si apre e di volta in volta lascia entrare personaggi con i quali la futura neo mamma si confronta nel meraviglioso, sconvolgente periodo di metamorfosi che è la gravidanza, un periodo che per la donna è ricco di cambiamenti.

Ed ecco quindi alternarsi in questi nove mesi (di gravidanza) a suon di musica e parole, diversi personaggi: i genitori di lei, la suocera, l'amico gay, la migliore amica, i ginecologi, l'impiegato addetto all'assegno di maternità e tanti altri improbabili quanto amorevoli dispensatori di consigli in una materia nella quale è impossibile definirsi preparati perché si dice che “quando nasce un bambino nasce anche una mamma!” ed anche il papà fa i conti con il fatto che dovrà soddisfare le voglie impensabili di quella donna che ha ormai messo da parte tutto per lasciar spazio a tante paure e ansie.

A scandire i momenti salienti della storia, le musiche del maestro Stefano Mainetti che accompagnano magistralmente il coraggioso progetto che risulta divertente, movimentato, energico ma anche tenero, e come sottolinea Elena Sofia Ricci: “Un tema più che “interessante”, dedicato a tutte le mamme e a tutti i papà, a quelli che lo diventeranno, a quelli che non ci sono riusciti e a tutti quelli che non ne hanno alcuna intenzione. Abbiamo provato a raccontare con ironia ciò che non si ha il coraggio di dire sulla sacralità della dolce attesa. Diciamocelo... siamo sempre un po’ inadeguati e spesso totalmente impreparati a questo straordinario evento”.

I musicattori sono Vincenzo Meloccaro, Alessio Renzopaoli, Riccardo Taddei.