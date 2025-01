Maurizio Lupi a Pescara per accogliere Scurti in "Noi Moderati"

Il presidente nazionale di "Noi Moderati", Maurizio Lupi, sarà oggi, 26 gennaio, al Comune di Pescara, dalle ore 16, per annunciare l’ingresso del consigliere Adamo Scurti nel partito. Questo evento rappresenta un'occasione per illustrare i progressi compiuti da "Noi Moderati" sul territorio, ed in particolare la graduale crescita dei presidi locali. L’obiettivo è porre le basi, nei prossimi anni, per consolidare il consenso attorno a un partito che sta acquisendo sempre più forza sul territorio abruzzese.

All’incontro parteciperanno anche Paolo Tancredi, coordinatore regionale del partito, e Aurelio Cilli, coordinatore della provincia di Pescara, nonché il vice coordinatore provinciale Luigi Marchegiani, pronti a lavorare con impegno nei mesi a venire, in vista delle prossime elezioni. Il partito sta operando alacremente per strutturarsi stabilmente sul territorio e rafforzare la propria presenza in Abruzzo, potenziando l'efficacia dell'azione anche grazie al contributo della consigliera regionale Marianna Scoccia.

L’intento di “Noi Moderati" è di ridare slancio alla passione politica, garantendo un contributo concreto, competente e responsabile a favore della comunità. Questa è la direzione intrapresa dal partito, che aspira ad un futuro più prospero e all'insegna della stabilità sia per la regione che per l’intero paese.