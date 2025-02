"Zoo 25. Veniamo noi" in scena martedì 18 febbraio al teatro Massimo

“Lo Zoo di 105”, in onda su Radio 105 dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 16, è da sempre uno dei programmi più ascoltati d’Italia, il più querelato, il più discusso, il “programma che non piace”.

Nato nel 1999 da un’idea di Marco Mazzoli, “Lo Zoo di 105” è un programma radiofonico da milioni di ascoltatori, un programma tv, una serie di compilation e ora ha deciso di affrontare una sfida del tutto inedita in teatro. Per Marco Mazzoli, Paolo Noise, Fabio Alisei, Wender, Pippo Palmieri e tutta la squadra sarà un importante momento di incontro con il proprio pubblico. Tra le tappe del tour figura il teatro Massimo di Pescara il prossimo 18 febbraio alle ore 21. Organizzazione a cura di Best Eventi.