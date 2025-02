Giampietro: "La cucina e il refettorio della scuola di via del Milite Ignoto inaugurati due volte in un anno"

"La cucina e il refettorio della scuola di via del Milite Ignoto passeranno alla storia per essere stati inaugurati due volte dalle stesse persone a distanza di un anno esatto. Ma l'ironia non cancella il fatto che la giunta se ne sia dimenticata per un anno intero e abbia riacceso i motori solo dopo che noi abbiamo denunciato che tutto era ancora incredibilmente chiuso". Lo afferma il capogruppo del Pd in consiglio comunale Piero Giampietro.

"Esattamente l'8 gennaio 2024 centro cottura e refettorio furono inaugurati in pieno clima da campagna elettorale – ricorda Giampietro – ma furono subito chiusi. Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni di genitori, il 2 dicembre ho reso pubblico che centro cottura e refettorio fossero ancora chiusi: la giunta Masci rispose che per la loro riapertura era necessario attendere la fine del contenzioso per la gestione del nuovo affidamento del servizio di refezione scolastica, finito davanti al Tar e al Consiglio di Stato. Ma quella giustificazione era palesemente debole, tanto che dopo la nostra denuncia pubblica, la macchina in realtà si è rimessa in moto e, dopo appena dodici mesi dalla prima inaugurazione, il 27 gennaio sono entrati in funzione sia il refettorio che il centro cottura ben prima che il Tar chiudesse la vicenda della gestione del servizio. La replica del taglio del nastro, che poteva essere benissimo evitato, ha messo in luce una palese inefficienza della giunta comunale, che ha ri-tagliato il nastro di un'opera già inaugurata e di cui aveva persino dimenticato la mancata entrata in funzione. Evidentemente dall'opposizione dovremo aumentare la vigilanza anche sulle opere inaugurate".