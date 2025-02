Sicurezza, Lega in piazza a Città Sant’Angelo a sostegno delle forze dell’ordine

La Lega torna in piazza a sostegno delle forze dell’ordine e per sollecitare una rapida approvazione in Parlamento, e senza modifiche, del ddl Sicurezza. Mercoledì 5 febbraio saranno raccolte firme a Città Angelo, in largo Baiocchi alla Villa comunale, dalle 9.30 alle 12.30.

“Ringrazio i cittadini e i militanti per la grande partecipazione alla nostra iniziativa. Anche sabato e domenica scorsi, nei gazebo allestiti a Penne, Moscufo e Farindola, abbiamo raccolto in poche ore decine e decine di firme. Gli abruzzesi stanno dimostrando di essere dalla parte di chi difende i cittadini, il territorio, l’ordine pubblico e le regole, che devono valere per tutti, e la campagna della Lega lo sta dimostrando. Aspettiamo tutti i cittadini domani a Città Sant’Angelo”, dice il segretario provinciale della Lega Pescara, Emanuele Evangelista.