‘Oltre la Voce’, masterclass con l’Accademia Musicale Città di Pianella

Una full immersion nella musica e nella vocologia di due giornate, una maratona artistica con 8 artisti e docenti, per la nuova Masterclass ‘Oltre la Voce’ promossa dall’Accademia Musicale Città di Pianella, diretta dal Maestro Vincenzo Di Nicolantonio, insegnante di canto ed esperto in vocologia artistica, socio fondatore di GIVA-Gruppo Italiano Vocologi Artistici. A ospitare le due giornate sarà lo Spazio Matta di via Gran Sasso, sabato 8 febbraio, dalle 9 alle 18, e domenica 9 febbraio, dalle 9.30 alle 16.

“La masterclass – ha spiegato il Maestro Di Nicolantonio – si rivolge a tutti coloro che si occupano di voce in senso artistico, quindi cantanti, insegnanti di canto, attori, coristi e si propone di esplorare argomenti che sono fondamentali per lo studio del canto e la scoperta della propria voce e della propria identità artistica. Il cuore dell'evento sarà il confronto e il dibattito, offrendo l'opportunità di ascoltare diversi punti di vista che stimoleranno la crescita personale e professionale dei partecipanti”.

La Masterclass vedrà la presenza in docenza di professionisti del calibro di Carla Ingelido, che parlerà di riscaldamento vocale e farmacologia; Domenico Pulsinelli, fonico con esperienza internazionale, che guiderà i partecipanti nell'arte dell'ascolto, sia dal vivo che in studio; il Maestro Arcangelo Trabucco su arrangiamento, improvvisazione e interplay; Giuseppina Piunti che condividerà la sua esperienza artistica sull'importanza dell'eleganza; il Maestro Mirko Minetti che esplorerà il ruolo del groove e della percezione ritmica; il Maestro Alessandro Panzone che parlerà di teoria e armonia come chiavi per la creatività; il Maestro Americo Di Francesco, coreografo, danzatore regista, che condurrà un laboratorio sulla presenza scenica; infine Simona Guerrini che accompagnerà i presenti nel mondo del growl e dello scream per scoprire il messaggio oltre il rumore.

“Ho curato in modo dettagliato la Masterclass – ha detto il Maestro Di Nicolantonio – poiché credo nella forza e nel coraggio che la musica e la voce possono trasmettere. La voce è il riflesso della nostra storia, un silenzio che si fa suono. La masterclass rappresenta un'opportunità unica per approfondire la nostra connessione con la musica e per incoraggiare una nuova generazione di talenti. Ma soprattutto sarà il preludio per il prossimo appuntamento in agenda, ossia la quinta edizione con la magistrale lezione del dottor Franco Fussi, punto di riferimento fondamentale per tutti coloro che si occupano di voce”.

Vincenzo Di Nicolantonio è, fra l’altro, fondatore insieme a Mirko Minetti e Alessandro Panzone dell’Accademia Musicale Città di Pianella, attiva da quasi vent'anni nella formazione musicale, dirige il BEYOND THE VOICE, vocal ensemble che ha inciso in studio nei brani ‘Mi basta’ e ‘Qualcosa che non c’è’ di artisti come Elisa e Giuliano Sangiorgi, magistralmente arrangiati dalla grandissima Mariagrazia Fontana. Per le ultime iscrizioni è possibile inviare una mail a vincenzo.voceartistica@gmail.com o telefonare al numero 388/1030420.