Trovato cadavere in un canale, accertamenti in corso: Ã¨ di Rudy Cavazza?

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel tardo pomeriggio sul greto di un canale, tra la vegetazione, in un'area di Spoltore, al confine con Pescara. Lanciato l'allarme al numero unico di emergenza 112 da parte di una persona che segnalava la presenza di un corpo, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Al momento è in corso il recupero della salma per il trasferimento in obitorio ai fini dei successivi accertamenti.

Il ritrovamento e' avvenuto nella stessa zona in cui era scomparso Rudy Cavazza, il giostraio romano di 54 anni che aveva fatto perdere le sue tracce il 6 dicembre scorso e di cui sono in corso le ricerche ormai da due mesi; della scomparsa si sta occupando la polizia di Pescara. Allo stato attuale non è possibile dire se si tratti di lui o meno. Ulteriori elementi potrebbero emergere in sede di ispezione cadaverica.