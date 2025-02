Sorpresi a rubare in uno stabilimento balneare, denunciati [FOTO]

Sono tuttora in corso, da parte dei carabinieri di Montesilvano, mirate attività di polizia giudiziaria volte alla repressione delle attività contra legem con un particolare “sforzo operativo” rivolto alla prevenzione dei reati di natura predatoria con particolare riguardo a quello dei furti in abitazione, fenomeno che genera sempre elevato allarmismo e timore tra la popolazione.

Tali servizi, effettuati dai militari dell'Arma del Nor, hanno consentito di individuare e successivamente denunciare in stato di libertà tre uomini, rispettivamente classe 64, 79 e 88 nonché una donna di 47 anni, tutti italiani e censiti in Banca Dati Unificata FF.PP., che dovranno rispondere dei reati di furto aggravato e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. L’operazione scaturisce dalla segnalazione al NUE 112 di un privato cittadino che, trovandosi a passeggiare nella zona del lungomare di Montesilvano intorno alle 23.30 di ieri, notava 4 individui sospetti che tentavano di addentrarsi all’interno dei locali di uno stabilimento Balneare.

Il pronto intervento dei Carabinieri, giunti sul posto a seguito di richiesta da parte della C.O. di Pescara, consentiva di cogliere nella flagranza i malviventi che, dopo aver forzato la porta d’ingresso, nella circostanza venivano sorpresi intenti ad asportare dallo stabilimento dei lettini custoditi all’interno del locale in procinto di essere caricati su un furgone. Le attività di perquisizione, effettuate nell’immediatezza, consentivano di rinvenire numerosi attrezzi da scasso, utilizzati proprio per commettere il furto e che venivano sottoposti a sequestro.

Successivamente i 4 malviventi venivano condotti presso il Comando Compagnia di Montesilvano ed al termine delle formalità di rito son stati denunciati in stato di libertà alla competente A.G. per i reati di tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli, fatta salva in ogni caso la presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna definitiva.