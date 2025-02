Viola i domiciliari e si chiude in albergo con la cocaina: 53enne arrestato

Un cittadino italiano 53enne, censito in Banca Dati, è stato arrestato. I carabinieri di Montesilvano hanno eseguito nella giornata di ieri un ordine di carcerazione per l’espiazione di pena detentiva in carcere a seguito di revoca dei benefici per l’esecuzione della stessa in regime di arresti domiciliari cui era sottoposto. Il provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, scaturisce a seguito di pregresse trasgressioni alla misura alternativa cui era già sottoposto.

L’uomo che si trovava in un albergo di quel centro, nella circostanza veniva trovato in possesso di una bustina di cellophane di 6,5 grammi di cocaina che veniva sottoposta a sequestro. Il provvedimento scaturisce a seguito delle comunicazioni di reato inviate all’A.G. dai Carabinieri che visto il comportamento di quel soggetto richiedevano di valutare l’emissione di un provvedimento più restrittivo teso a tutelare la collettività.

L’arrestato, già sottoposto alla detenzione domiciliare per scontare la pena di 5 mesi e 17 giorni per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale è stato associato presso la Casa Circondariale di Pescara dove finirà di scontare la condanna. Inoltre è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.