San Valentino in corso Vittorio Emanuele II. Vetrine addobbate e foto nel giorno degli innamorati

Venerdì 14 febbraio, a partire dalle ore 15, Corso Vittorio Emanuele II sarà il palcoscenico degli innamorati. Un evento ad hoc per questa giornata è stato organizzato da “Gli amici di Corso Vittorio Emanuele” con il patrocinio del Comune di Pescara, del Museo delle Lettere d’Amore di Torrevecchia Teatina e del “Juliet Club” di Verona.

Il tema, chiaramente, è quello dell’amore e nel giorno di tutti gli innamorati, gli ospiti speciali saranno Giulietta e Romeo, in costumi d’epoca, che saranno a disposizione delle coppie per scattare una foto romantica davanti a un grande cuore posizionato al centro della via. Per l’occasione, si potrà imbucare una lettera d’amore. Tra quelle arrivate, sarà scelta quella che vincerà un fine settimana a Verona. Tutte le lettere raccolte, saranno inviate al Museo delle Lettere d’Amore che, successivamente, le esporrà al suo interno.

“In questo giorno speciale vogliamo stimolare in primis i nostri amici esercenti a contribuire a rendere la città più accogliente e attrattiva, celebrando un tema universale come quello dell'amore – commenta Antonio Di Giosafat. Amore per qualcuno, per qualcosa o per se stessi, perché no. In secundis aspettiamo il popolo degli innamorati per dare loro la possibilità di coccolarsi tra frasi e aforismi famosi, scattare una foto con Giulietta e Romeo o nel grande cuore che sarà posizionato al centro della via e tentare di vincere un favoloso weekend a Verona”.

L’assessore agli eventi, Alfredo Cremonese, commenta: “Pescara nel cuore, oserei dire. Corso Vittorio sposa un’iniziativa davvero bella. Tutti i commercianti si sono uniti per celebrare questa festa. Noi ringraziamo l’associazione ‘Gli amici di Corso Vittorio Emanuele II’, che si sta costituendo, perché abbiamo già iniziato a collaborare con loro per realizzare tanti eventi. Proseguiremo su questa strada per tutto l’anno”.

Entusiasta anche l’assessore al commercio, Zaira Zamparelli: “Con gli esercenti e con Antonio Di Giosafat collaboriamo tantissimo. Antonio è un vulcano di idee, approfitta di ogni occasione per far rivivere Corso Vittorio Emanuele. Era una delle strade commerciali più belle di Pescara e mi auguro che torni ad esserlo. Venerdì prossimo celebreremo tutti gli innamorati, indistintamente, e lo faremo su una via che sarà tutta addobbata e che renderà la città ancora più accogliente”.