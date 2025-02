Pianella festeggia i 100 anni della signora Maria Mucci 

Pianella si conferma città del buon vivere. L'amministrazione comunale, rappresentata dal sindaco Taddeo Manella e dall'assessore al sociale Anna Bruna Giansante, ha voluto festeggiare i 100 anni della signora Maria Mucci, nata il 28 gennaio 1925 e simbolo di autentica longevità.

“La signora Maria è simbolo di resilienza e saggezza, valori preziosi che i nostri anziani custodiscono e trasmettono alle nuove generazioni. Questo importante anniversario rappresenta un autentico patrimonio per la nostra comunità, che trova nelle radici dei suoi cittadini la forza per guardare al futuro con speranza”. Queste le parole del sindaco Manella. Come da tradizione, anche per la signora Mucci verrà posta una targhetta commemorativa su un piccolo albero del paese a ricordo dei “Nonni Centenari”, a testimonianza di questo momento speciale.