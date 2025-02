Alla “d’Annunzio” la Giornata internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza Stem

La Giornata internazionale delle Donne e Ragazze nella Scienza STEM sarà celebrata l’11 febbraio prossimo, con inizio alle ore 9:30, presso l’Aula 31 del Campus di Pescara dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio”, con un evento che vedrà coinvolti gli studenti dell’Ateneo e quelli di numerosi Istituti secondari del territorio. L’evento che gode, tra gli altri, del patrocinio del Comune di Pescara, è organizzato dall’Università “d’Annunzio”, attraverso il coordinamento della professoressa Elisabetta Dimauro, con l’Associazione “Scienza Under 18 Pescara per l’Abruzzo”, presieduta dalla professoressa Carla Antonioli, e dall’Associazione “Donne e Scienza”. La giornata si aprirà con il saluto del Rettore della “d’Annunzio”, Liborio Stuppia, e si articolerà in due momenti che avranno al centro dei dibattiti docenti e ricercatrici che sono autrici di due importanti volumi legati al tema della giornata.

Il primo confronto, incentrato su “Scienziate visionarie” il libro scritto da due brillanti ricercatrici del CNR, Cristina Mangia e Sabrina Presto, avrà come interlocutori delle due autrici il professor Piero Di Carlo, docente di Fisica dell’atmosfera e climatologo della “d’Annunzio”, e le studentesse e gli studenti del Liceo Classico “Gabriele d’Annunzio”, del Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci”, del Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, del Liceo Artistico Musicale Coreutico MIBE e dell’Istituto Tecnico Statale “Tito Acerbo” di Pescara. Seguirà il dialogo della professoressa Elisabetta Dimauro, docente di Storia greca della “d’Annunzio”, con Clara Camaschella, già docente di Medicina interna all’Università “San Raffaele” di Milano, autrice del volume “La Donna del ferro”.

“La scienza apre all' indipendenza e all'opportunità di costruire un futuro più equo. - spiega la presidente dell’Associazione “Scienza Under 18 Pescara per l’Abruzzo”, professoressa Carla Antonioli - L’iniziativa è nata con il fine di spronare le ragazze a partecipare alla ricerca scientifica ed avere parità di accesso promuovendo una sensibilizzazione sul gender gap ed attivando un processo di consapevolezza “dai banchi di scuola”.

“Questa giornata - precisa la professoressa Elisabetta Dimauro, docente della “d’Annunzio” e coordinatrice dell’evento - ha un valore importante per le Donne. Per questo abbiamo pensato a interventi focalizzati sull’ambiente, sul clima e sulla salute da parte di ricercatrici che hanno intrapreso questo percorso nelle STEM. Saranno presentati i loro libri che raccolgono un percorso di carriere ostacolate dal fatto di essere Donne. Oggi - sottolinea la professoressa Dimauro - il loro racconto incoraggia tutte le Donne, in particolare le giovani studentesse, a non arrendersi, a continuare ad abbattere barriere di preconcetti sul ruolo della Donna anche in campo scientifico. La riflessione - conclude la professoressa Elisabetta Dimauro - ha comunque un’ampiezza interdisciplinare ed è rivolta alle studentesse e studenti delle scuole per favorire un dibattito tra loro e le Scienziate che saranno nostre ospiti”.