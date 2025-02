Celebrazioni per il Giorno del ricordo: il programma degli appuntamenti

Prenderanno il via alle 9:30, lunedì 10 febbraio, gli appuntamenti organizzati a Pescara da Comune, Provincia, Questura e Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia in occasione del Giorno del Ricordo, istituito dalla legge 92/2004 “al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”.

Il programma della giornata si aprirà con la celebrazione della Santa Messa nella chiesa dello Spirito Santo. Alle 10:30 i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia si ritroveranno in piazza Martiri Dalmati e Giuliani per la deposizione di una corona d'alloro e poco dopo, alle 11, si sposteranno nel giardino di Piazza Italia per un omaggio, a cura della Questura di Pescara, alla memoria di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume.

Alle 11:30 si aprirà un momento di riflessione nella sala consiliare del Comune, alla presenza di alcune classi delle scuole secondarie di primo grado, con la proiezione di un video sul tema “Il 900 dimenticato”, a cura dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Sono tanti i Comuni che hanno aderito alla Giornata, oltre a Pescara: Abbateggio, Cappelle Sul Tavo, Caramanico, Carpineto della Nora, Catignano, Cepagatti, Città Sant'Angelo, Civitaquana, Corvara, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Manoppello, Montebello, Montesilvano, Moscufo, Nocciano, Penne, Pescosansonesco, Pianella, Pietranico, Popoli, Roccamorice, Rosciano, San Valentino, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Spoltore, Tocco Da Casauria, Torre de' Passeri, Turrivalignani e Vicoli.