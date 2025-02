Nuovo appuntamento con la stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa: in scena scena "L'arte di amare" di Ovidio

Settimo appuntamento, oggi alle ore 18.30, con la stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara, intitolata “Il teatro delle parole”. La direzione artistica è dell’attore Domenico Galasso, che ha fondato e dirige il teatro suddetto. Lo spettacolo in cartellone domenica pomeriggio è “L’arte di amare” di Ovidio, un reading teatrale che vede in scena due attori di prima grandezza, Pietro Faiella e Liliana Massari. Un viaggio nel cuore dell'amore eterno, un incontro che brucia come una scintilla, un mistero senza tempo.

L'amore, inafferrabile e sfuggente, è il filo rosso che lega le parole di Ovidio, il poeta che più di duemila anni fa tentò di svelarne l’enigma. L'arte di amare non è solo un manuale di seduzione, ma un invito a esplorare le sfide e le gioie del cuore, dove il piacere e il dolore si mescolano in un gioco senza fine. Ovidio ci guida attraverso le strategie amorose, rivelando segreti e giochi che, a distanza di secoli, non hanno perso la loro forza. Un adattamento moderno, in cui le parole del grande poeta sulmonese risuonano immediate nella loro arguzia nonché vicine al pubblico contemporaneo.



In apertura sarà proiettato il documentario "Metamorfosi di un Poeta-Storia di Ovidio", scritto e diretto da Pietro Faiella in occasione del Bimillenario ovidiano. Un’occasione imperdibile per riscoprire, in un’unica serata, la vita e l’eredità di un uomo che ha saputo parlare d’amore, di trasformazione e di destino. Lasciando un’impronta indelebile nella cultura di ogni tempo. Ricordiamo che il Piccolo Teatro Orazio Costa è ubicato in via D’Annunzio 29 (a due passi dalla chiesa di San Cetteo).