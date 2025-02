La pescarese Paola Di Nino a Casa Sanremo 2025 con il team di Toni Belfatto

A Casa Sanremo 2025, nell’area beauty dell’hospitality ufficiale del Festival, insieme al dermopigmentista di fama internazionale Toni Belfatto, ci saranno anche le abruzzesi Paola Di Nino e Patrizia D’Acciavo. Dall’11 al 15 febbraio, insieme ad un team di 40 professionisti dello stile provenienti da tutta Italia, cureranno l’immagine di cantanti, giornalisti, presentatori e artisti, dal trucco al parrucco, dall’estetica alla dermopigmentazione.

La squadra sarà guidata dal noto professionista Belfatto, che, insieme ai due imprenditori Massimo Perini e Angelo Antonazzo, ha organizzato la partecipazione dei professionisti alla 75esima edizione del Festival della canzone italiana. La loro missione sarà la bellezza, intesa come qualità e come parte integrante della narrazione di ogni evento, affinché le performance artistiche possano brillare non solo attraverso la voce e la recitazione, ma anche attraverso un’estetica capace di sorprendere, emozionare e lasciare il segno.

“È un grande onore per me partecipare a Casa Sanremo come make-up artist e coordinatrice dell'area beauty, è un'opportunità unica di lavorare al fianco di artisti talentuosi e di contribuire a rendere speciali i momenti più significativi del Festival - così Paola Di Nino, make up artist e dermopigmentista di Pescara, commenta la sua partecipazione all’evento - Le emozioni che provo sono indescrivibili: l'atmosfera frizzante di Sanremo e la possibilità di esprimere la mia creatività in un contesto così prestigioso mi riempiono di entusiasmo. Mi aspetto di condividere la mia passione per la bellezza e di dare il mio contributo per far brillare ogni artista sul palcoscenico, supportandoli nel loro percorso. Sono sicura che sarà un'esperienza indimenticabile, ricca di incontri e momenti speciali”.

“È il secondo anno che partecipo a Casa Sanremo e sono certa che vivrò di nuovo momenti unici e irripetibili, affiancando peraltro un grande professionista dell’estetica come Toni Belfatto – dice Patrizia D’Acciavo, estetista e dermopigmentista di Vasto – Il nostro ruolo sarà accompagnare le celebrities in questo splendido viaggio che è Sanremo, lo faremo curando al meglio il loro aspetto. La bellezza per me è cura, sin da quando si è giovani perché la prevenzione, anche in questo caso, genera salute e bellezza. Sono pronta a vivere di nuovo quel tocco di vita che solo Sanremo sa dare”.