Commemorazione in ricordo di Stefano Ciaramella e donazione di un defibrillatore alla Croce Rossa di Pescara

Sabato 15 febbraio alle ore 10:30, presso la Sala Consiliare del Comune, si terrà una commemorazione in ricordo di Stefano Ciaramella, scomparso il 14 febbraio 2021 all’età di 47 anni. Nel quarto anniversario della sua scomparsa, la sorella Letizia e la madre Inge doneranno un defibrillatore al “Progetto Mattia - Città in Sicurezza” dell’Associazione Cromosoma della Felicità, che lo devolverà alla Croce Rossa Italiana - Comitato di Pescara.

Il Progetto Mattia è stato fortemente voluto da Roberta Palmieri dopo la scomparsa del figlio Mattia Micarone, venuto a mancare a soli 4 anni per una cardiopatia congenita. L’iniziativa mira a rendere più sicure le città, a partire da Pescara e Chieti, attraverso la donazione di defibrillatori nei luoghi pubblici e più frequentati dai bambini.

D’accordo con la famiglia Ciaramella, l’associazione ha deciso di donare il defibrillatore alla Croce Rossa Italiana di Pescara, riconoscendo il suo quotidiano impegno nell’assistenza alla comunità e nel salvare vite. Durante la commemorazione, la Croce Rossa di Pescara terrà anche una dimostrazione pratica sull’uso del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) per sensibilizzare i presenti all’importanza di questi dispositivi salvavita.

“Questa donazione rappresenta un gesto di grande valore, perché un defibrillatore può realmente fare la differenza tra la vita e la morte in situazioni di emergenza. Grazie alla sua capacità di analizzare il ritmo cardiaco e di erogare, se necessario, una scarica elettrica, il DAE permette un intervento tempestivo anche da parte di persone non esperte, aumentando significativamente le possibilità di sopravvivenza di chi è colpito da un arresto cardiaco improvviso. Siamo profondamente grati alla famiglia Ciaramella e all’Associazione Cromosoma della Felicità per questo dono prezioso, che sarà messo a disposizione della comunità”, dichiara Fabio Nieddu, Presidente del Comitato di Pescara della Croce Rossa Italiana.

L’evento rappresenta un momento di ricordo e solidarietà, trasformando il dolore in un’azione concreta per la sicurezza della comunità.