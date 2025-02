Denunciato a piede libero un 39enne per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio

Nella tarda mattinata di oggi sono state eseguite dai carabinieri di Penne alcune attività contro lo smercio di sostanze stupefacenti immesse illecitamente sul territorio. I controlli sono scaturiti a seguito di strani movimenti negli ambienti della movida dell’area Vestina. Le indagini promosse hanno consentito ai militari del Norm, di denunciare a piede libero, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, un 39enne, magazziniere, incensurato.

Nella circostanza, ad attirare le attenzioni dei militari dell’Aliquota Operativa è stato l’atteggiamento dell’uomo che mostrava segni di nervosismo. I carabinieri hanno così deciso di eseguire una perquisizione personale e veicolare che risultava negativa. Successivamente nella propria abitazione venivano rinvenuti sulla sedia della camera da letto, sotto alcuni indumenti, 60 grammi di marijuana e 3 grammi di hashish, il tutto posto sotto sequestro.

Per tali ragioni l’uomo veniva condotto presso gli uffici Comando Compagnia di Penne dove, al termine delle formalità di rito, veniva denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.