Carnevale, arriva per il primo anno a Pescara la 57esima edizione della Mascherina d'Argento

Tutto pronto per la 57esima edizione della prestigiosa rassegna carnevalesca “Mascherina d’Argento”. Sabato 1° marzo alle 16:30, all’Auditorium Flaiano, bambini provenienti da varie regioni italiane sfileranno e faranno bella mostra dei costumi di Carnevale per conquistare l’ambito premio della Mascherina d’Argento. L’appuntamento è stato presentato in conferenza stampa alla presenza dell’assessore alla Cultura Maria Rita Carota, della presidente della commissione Cultura, Mariarita Paoni Saccone, dell’organizzatore, Ivan Antonio Giampietro, e dell’ospite, direttamente da The Voice Kids di Rai1, la montesilvanese Aurora Di Profio. Testimonial e conduttore della manifestazione, sarà il noto conduttore di Rai Uno, Beppe Convertini. Special guest la maceratese Chiara Raccosta che detiene il titolo nazionale di Miss Venus 2024. Michela e Massimo di Professione Danza faranno ballare i bambini con una splendida coreografia.

All’evento inoltre, il pubblico assisterà alle performance di magia e illusionismo del mago Foster. La partecipazione per i bambini, così come l’ingresso al pubblico, sarà totalmente gratuita. Per le iscrizioni dei 40 bambini, con età compresa tra 3 e 10 anni, tutte le info sono disponibili al numero 331/1115283. Ci sarà spazio anche per la solidarietà. Infatti, all’ingresso dell’auditorium, sarà allestito un banchetto per l’Aisos, associazione italiana studio osteosarcoma. Si potranno effettuare delle donazioni libere che saranno poi interamente devolute all’associazione.

LE DICHIARAZIONI

Ivan Antonio Giampietro: "Per me è un onore e un orgoglio portare avanti questo progetto che ho ereditato dal maestro Barcone nel 1999. Ho voluto rendere gratuita la manifestazione per i partecipanti, per farne un evento accessibile a tutti. Sono felice che si realizzi per la prima volta anche a Pescara".

Maria Rita Carota: “Credo che sarà un appuntamento di grande rilievo. Non sarà solo un spettacolo divertente, dinamico e festoso, ma ci sarà anche tanta solidarietà. Nonostante la gratuità dell’evento, chi vorrà potrà fare delle donazioni libere all’Associazione Italiana Studio Osteosarcoma. Siamo felici di patrocinare questo appuntamento perché Mascherina d’Argento è il connubio perfetto tra divertimento e beneficenza. Spero di vedere il Flaiano pieno e di raccogliere una somma importante per l’AISOS”.

Mariarita Paoni Saccone: “Ricordo la pandemia, quando ero assessore. Nonostante le difficoltà e l’impossibilità di vederci di persona, abbiamo fatto in modo di realizzare l’appuntamento con Mascherina d’Argento, all'epoca realizzato on line con collegamenti da tutta Italia, con tanti bambini premiati direttamente a casa. Ricordo che si collegarono tanti, tantissimi bambini da tutta Italia. Mi auguro che l’Auditorium Flaiano sia pieno per una giornata di gioia, divertimento e creatività. Con l’auspicio, anche, di raggiungere una somma importante da donare”.

Aurora Di Profio: “È un evento che mi sta molto a cuore, principalmente per questa collaborazione con l’Aisos. Sentendo il racconto della dottoressa Terracciano, mi sono emozionata e mi sono sentita in dovere di partecipare. Ringrazio Ivan Giampietro per avermi coinvolta in questa splendida esperienza”.



Massimo Pasqualone, critico d'arte: "Solidarietà, bellezza, colori, creatività sono tutti messaggi positivo che saranno protagonisti di questo evento. I bambini saranno i protagonisti assoluti ma saranno altrettanto importanti le donazioni, per fare un gesto concreto di vicinanza a chi combatte questa terribile malattia".