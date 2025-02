Tenerelli sull'emergenza maltempo: "Tutti i tombini sono otturati, così non va bene"

È diventato virale il suo video in cui mostra che cosa è successo davanti al proprio negozio, in una viale Marconi totalmente allagata. Lei è Fabiana Tenerelli, commerciante già candidata alle ultime elezioni comunali, che a PescaraNews.net traccia criticamente un bilancio della gestione dell'emergenza maltempo:

“È stato tutto tranne che una “bomba d’acqua”, come da alcuni definita, eppure Pescara sud e’ tutta allagata. C’è poco da meravigliarsi dato che da mesi ormai vola immondizia per le vie, giornalmente, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo fantastico “porta a porta”. Da mesi vola immondizia per tutta Pescara sud, che ovviamente convoglia nei tombini che sono tutti ormai tappati e saturi. A ciò si aggiunge la mancanza di pulizia dei tombini, da anni forse. Mai visti pulire i tombini davanti alla mia attività. E dunque questo è il risultato. C’è poco da meravigliarsi”.

Insomma, per Tenerelli “era quasi scontato che accadesse qualcosa di simile a ciò che è avvenuto ieri in città. Senza manutenzione non ci si può aspettare nulla di buono. E dunque, per l’ennesima volta, il commercio di Pescara sud viene penalizzato da un’amministrazione distratta e poco attenta ai bisogni delle piccole e medie imprese che danno da sempre vita alla nostra città. Per concludere mi chiedo: i lavori fatti per quasi 3 anni al fosso Bardet, in via Pepe, sono stati poi utili?”.