Torna “Accendiamo il medioevo”: ecco le nuove date

L’associazione culturale “Pescaratutela”, dal luglio 2019 all’estate 2023, ha sperimentato un evento dal titolo “Accendiamo il medioevo - Festival contemporaneo ed errante tra eremi, borghi, torri e campanili”, che ha coinvolto sempre una quindicina di Comuni del Pescarese. Il risultato è stato straordinariamente positivo in quanto nell’ultima edizione i Comuni sono stati 15 e addirittura l’area Casauriense, su iniziativa della Presidenza del consiglio regionale, ha articolato una propria iniziativa di valorizzazione del medioevo.

Per la prima volta è stato possibile veicolare una stessa idea progettuale in realtà diverse a cui la Regione, attraverso la Presidenza del Consiglio, ha posto attenzione. L’obiettivo di questo evento era quello di sollecitare le istituzioni a rendere fruibile e riconoscibile il nostro vasto Patrimonio culturale di origine medioevale. Le sollecitazioni ci sono state, con la Regione che ha creduto nell’idea, però non sempre c’è stata la giusta attenzione e il Patrimonio non è stato reso fruibile come il territorio merita: Enti distratti, soggetti distanti dai bisogni della valorizzazione culturale e un Patrimonio molte volte dimenticato. “Accendiamo il medioevo” ora volta pagina.



L’associazione attiverà un nuovo Format, in cui le sollecitazioni alle istituzioni saranno arricchite dalla conoscenza diretta dell’importante Patrimonio Culturale attraverso visite guidate, ma anche attraverso eventi culturali, sia storici che contemporanei, per far vivere il territorio unico, per esaltare questi elementi identitari e culturali, immersi in un territorio ricco di prodotti genuini, in un ambiente incontaminato tra boschi e corsi d’acqua. Terra di eremi, borghi, torri e campanili. E questo anche nel tentativo di “destagionalizzare gli eventi, altrimenti tutti concentrati nel periodo estivo. E allora daremo l’opportunità al territorio di conoscere la ricchezza del Patrimonio culturale tutto l’anno”, si legge in una nota.



E così ci saranno visite guidate nei Beni Culturali che in questi 5 anni hanno visto il coinvolgimento o l’interessamento di Accendiamo il Medioevo nei seguenti Comuni: Manoppello, Cugnoli, Alanno, Caramanico, Sant’Eufemia a Maiella con Roccacaramanico, San Valentino, Castiglione a Casauria, Bolognano, Cugnoli, Nocciano, Catignano, Città S. Angelo, Penne, Collecorvino, Moscufo, Pianella, Spoltore, Cepagatti, Roccamorice, Tocco da Casauria, Torre dè Passri, Popoli, Pietranico.

23 Febbraio - SPOLTORE

16 Marzo – CITTA’ S. ANGELO

6 Aprile - MANOPPELLO

11 Maggio - PENNE

8 Giugno - CUGNOLI

29 Giugno – PESCARA

13 Luglio - S.EUFEMIA- ROCCACARAMANICO