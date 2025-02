Al Piccolo Teatro Orazio Costa “La ballata della risacca. Un canto di vento e lacrime”

Ottavo appuntamento, domenica 23 febbraio alle 18,30, con la stagione del Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara, intitolata “Il teatro delle parole”. La direzione artistica è dell’attore Domenico Galasso, che ha fondato il teatro suddetto. Lo spettacolo in cartellone domenica pomeriggio è “La ballata della risacca. Un canto di vento e lacrime”, di e con Valentina Nibid. Una storia antica come il mondo, come la guerra. Appartiene alla miseria e sempre tornerà come fantasma.

La risacca ha risputato fuori un'anima sola che vaga in cerca di pezzetti e pezzetti di sé. La Naufraga racconta il suo viaggio e, mentre narra, torna a vivere la catastrofe e imbrutisce. Ecco che lo spettacolo piomba in quel luogo dove tutti gli esseri umani tornano a piangere e urlare nella stessa lingua, dove tutti tornano bestie: il luogo desolato della guerra, della fame, del terremoto, della peste, della miseria. Ecco che la voce di una Naufraga diventa la voce di tanti. "Ogni naufrago vuole sapere quanto resta a lui, quanto resta al mare...". Uno spettacolo di parole e musica che, attraverso un gioco di specchi e metafore, racconta di solitudini e naufragi.

Un caleidoscopio di linguaggi sospesi tra teatro fisico e teatro di parola, prosa e versi, parola detta e parola cantata. Un tentativo estremo di far dialogare e tenere insieme generi diversi come il teatro di prosa e il teatro di figura, e personaggi lontani come il cantastorie e il clown. Tutto questo dà vita a un andamento straniante che destruttura e ricostruisce l’impianto narrativo dominante, miscelando momenti delicati e poetici e scene comiche e dissacranti, atmosfere oniriche e dimensioni più crude, surreali.

Valentina Nibid è una performer e regista nonché co-direttrice artistica del TeatroVagante (Storie in cammino). I biglietti sono acquistabili sulla piattaforma Oooh.Events. Intero 15 euro; ridotto e +65 anni, 12 euro. Oppure direttamente al botteghino. È consigliata la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni inviare un messaggio WhatsApp o chiamare al 351/5566694.