D'Alonzo sulle potature degli alberi: “Tutelano la salute del verde, non la penalizzano”

“I lavori in corso per la potatura degli alberi sono finalizzati a tutelare la salute del verde e non certo a penalizzarla. Ma il lavoro che si effettua oggi è condizionato, in molti casi, dagli interventi di capitozzatura effettuati nei decenni passati, che possono aver minato la salute di alcuni alberi. Non si può tacere che un tempo questo tipo di pratica veniva seguita e va da sé che ha influenzato anche tutto ciò che è venuto dopo, in termini di trattamenti e di crescita degli alberi stessi. Alla luce di quanto effettuato anni e anni fa, oggi viene valutato il da farsi a seconda dell'albero, a seconda del contesto e a seconda della specie, cercando sempre di diradare, senza capitozzare e senza interferire sulla crescita e sulla fisiologia complessiva di ogni albero”. Il presidente della commissione Ambiente e Parchi, Alessandro D'Alonzo, replica così alla consigliera comunale Caterina Artese.

"Le potature attuali sono finalizzate a limitare le interferenze con gli edifici e a contenere l’effetto “leva” di tronchi instabili che si sono sviluppati nella regione del fusto interessata da vecchi tagli di capitozzatura, provocandone instabilità. La cura e la salute del verde restano imprescindibili, per il Comune di Pescara, che è impegnata a dar vita a una città sempre più green. Agli agronomi del Comune, che hanno acquisito esperienza e professionalità, visto che lavorano a Palazzo di città da prima del nostro insediamento, va il massimo della fiducia e crediamo che lo stesso dovrebbe fare anche la minoranza attivando un dialogo costruttivo. Quello della politica è un ruolo di indirizzo, il resto compete ai tecnici, che hanno competenze adeguate, e alle ditte incaricate di eseguire gli interventi, nei vari settori di cui si occupa l'amministrazione, e credo che nessuno debba travalicare", aggiunge D'Alonzo.