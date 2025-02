Edilizia scolastica, l'assessore Toppetti fa il punto e replica al Pd

"La gestione dell’Edilizia Scolastica a Pescara è tutt’altro che inerte ma è al contrario prudente, puntuale e massimamente operativa. Per quanto riguarda il cantiere della scuola Michetti, all’indomani del mio insediamento ho dato impulso alla attività (tra l’altro già in programma) della risoluzione contrattuale con l’impresa edile che purtroppo è stata gravemente inadempiente e ha bloccato l’esecuzione dei lavori per inerzia. La risoluzione è difatti avvenuta al termine dello scorso anno e subito si è lavorato per rilevare lo stato dei lavori eseguiti, verificare il progetto, inviarlo alla commissione di verificatori e quindi modificarlo secondo quanto disposto da questi ultimi. Il tutto a norma di quanto previsto dalla legge in merito. A breve vi sarà il bando e la designazione della nuova società edile per la realizzazione dei lavori. Certamente seguirà un contenzioso per ottenere il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione. Al momento i locali ove gli studenti sono ospitati nella struttura di villa Fabio sono da me e dagli uffici monitorati e seguiti costantemente e ringrazio gli insegnanti e la dirigente per la pazienza ed il filo diretto quotidiano che ci permettono di garantire la migliore qualità di vita e la tutela del diritto allo studio per la comunità scolastica del comprensivo 4 anche in una situazione di provvisorietà".

Così l'assessore comunale all'edilizia scolastica Valeria Toppetti replica al Pd. “Per quanto riguarda la mensa della Renzetti - aggiunge - la settimana scorsa abbiamo organizzato una riunione con il direttore dei lavori, l’impresa e naturalmente i dirigenti degli uffici dell’Edilizia Scolastica ed abbiamo verificato che manca davvero poco e che, superati i piccoli dettagli da mettere a punto, la mensa potrà essere riconsegnata nel giro di un mese e mezzo circa. I lavori sono quotidianamente in corso. Per quanto concerne la mensa di via Cavour, le piogge della scorsa settimana, che hanno determinato il venir giù dell’acqua di tre mesi in poche ore, hanno comportato fenomeni di infiltrazione all’interno dei locali e pertanto, con immediatezza, il settore dell’Edilizia scolastica e Pescara Energia sono intervenuti per asciugare tutto, rimuovere alcuni pannelli dal soffitto e mettere in sicurezza il locale. Allo stato è tutto asciutto e in sicurezza e la mensa è pronta per essere utilizzata. Tuttavia in questi giorni, gli uffici e la Dirigente, per eccesso di zelo e di tutela nei confronti dei bambini, hanno preferito attendere la prossima settimana per la riapertura dopo che l’Edilizia Scolastica effettuerà il riposizionamento dei pannelli sul soffitto (si tratta di 4/5 pannelli complessivamente) ed avrà proceduto alla esecuzione di lavori di ispessimento della guaina protettiva sul tetto al fine di evitare il ripetersi di eventi di tal sorta all’interno della mensa in caso di future piogge molto abbondanti”.

Passando poi alla mensa di via Scarfoglio, dove sono in corso verifiche soprattutto in ordine al cronoprogramma “ma i lavori anche questa mattina erano regolarmente in corso”, Toppetti spiega: “Considerato, anche in questo caso, il ritardo nell'intervento imputabile all’impresa appaltatrice, è possibile che si pervenga ad una risoluzione contrattuale. La prossima settimana è in calendario una riunione con il dirigente per fare il punto su tutti i cantieri che si giovano dei fondi Pnrr. Procede con ritmo sostenuto la demolizione della Mazzini, quasi completata, e a brevissimo sarà riconsegnata alla comunità scolastica una parte della scuola Antonelli. È evidente che nonostante il controllo, lo studio e la dedizione quotidiane mia, del Dirigente e degli uffici per garantire la fruizione ai nostri studenti ed insegnanti di luoghi sani, confortevoli e piacevoli in cui trascorrere le loro giornate, trattandosi di canteri pubblici che soggiacciono al criterio della aggiudicazione tramite bandi e capitolati, è possibile che, in alcune fattispecie, si incontrino imprese inadempienti che comportano ritardi e disguidi da gestire e governare con prudenza, competenza e decisione nell’interesse della comunità cittadina, specialmente quando sono coinvolti minori e famiglie”, conclude.