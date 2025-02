Sicurezza stradale davanti alle scuole, se ne parla in Commissione

Si è svolta questa mattina la riunione congiunta delle commissioni Politiche per l’Istruzione e Sicurezza e mobilità, convocata dai due presidenti, rispettivamente Loris Mazzioli e Roberto Carota con oggetto: “Sicurezza stradale davanti alle scuole”. Un tema di grande importanza con l’audizione del Tenente Colonnello della Polizia Locale, Giorgio Mancinelli e la presenza dell'assessore alla Pubblica Istruzione, Valeria Toppetti.

Nel corso della commissione Mancinelli ha illustrato la mappatura della viabilità all’entrata e all’uscita delle scuole spiegandone i criteri. Un passaggio particolare del suo intervento ha riguardato l'attenzione che la Polizia locale riserva a via Salara Vecchia dove una pattuglia effettua quotidianamente dei passaggi con brevi stazionamenti, essendo stati registrati episodi di bullismo davanti alle scuole.

“Il tema della viabilità sulle strade scolastiche è di grande importanza. Quelle vie sono fondamentali perché favoriscono l’autonomia dei bambini tra i 6 e gli 11 anni negli spostamenti quotidiani e per lo sviluppo delle loro capacità di orientamento, socializzazione e fiducia nelle proprie capacità. Nel contempo - prosegue Mazzioli - bisogna incentivare le modalità di spostamento attive come l’andare in bici o camminare per raggiungere i vari istituti. Proprio su questo argomento, sarà convocata una riunione con il mobility manager dell’Ente per incentivare il servizio del pedibus, già attivo in diversi istituti scolastici. Dobbiamo promuovere la salute dei bambini, perché bisogna prestare attenzione ai livelli di inquinamento rilevati davanti alle scuole. Inoltre, bisogna ridurre al massimo il rischio di incidenti, legato agli assembramenti di auto che sostano in doppia, anche tripla fila, all’ingresso. Visto il grande interesse per questo tema – conclude Mazzioli – programmeremo a breve un’altra riunione di commissione per mantenere sempre una luce accesa su questo tema”.