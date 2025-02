"Mostriciattoli" in scena all'Auditorium Flaiano

Oggi pomeriggio alle ore 17, e lunedì 24 febbraio in matinée dalle ore 10, andrà in scena all'Auditorium Flaiano “Mostriciattoli”, di e con Vania Pucci | disegni realizzati dal vivo ed elaborazione immagini multimediali Ines Cattabriga, produzione Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli). Lo spettacolo sarà preceduto da Racconti a Teatro con Zulima Memba. Uno spettacolo dedicato ai più piccini (dai 3 ai 6 anni), di e con Vania Pucci, disegni realizzati dal vivo ed elaborazione immagini multimediali di Ines Cattabriga.

“Mostriciattoli” racconta la storia di Olmo, un bambino alle prese con la crescita, le paure e… i mostri che si nascondono in casa e a scuola! Ma basterà un incontro speciale per aiutarlo a superarli. Continua la ricerca di Vania Pucci sull’affettività dei bambini e sulle emozioni. In scena il mondo dei giochi di un bambino e il suo mondo affettivo popolato da paesaggi e mostri, paesi e animali guida raccontato da un’attrice, una disegnatrice e un’artista multimediale. Posto unico: 7 € . Prenotazione consigliata: 392/0496655 (anche WhatsApp).

Olmo è un bambino che vuol essere grande ma tutti lo considerano piccolo... – Non puoi restare alzato fino a tardi sei piccolo! Da un po’ di tempo tutti gli dicono: – fai attenzione, ormai sei grande ! Olmo si domanda come mai è diventato grande improvvisamente. È successo quando è arrivata Anna, la sorellina? Oppure tutto è cominciato quando è andato in prima elementare? I mostri popolano tutta la casa, la scuola, la stanza di Olmo ma i grandi non li vedono fino a che un incontro fortunato con un piccolo cane, Polpetta, porta Olmo a dimenticare le sue paure, anzi a combatterle e a diventare grande. Così anche la scuola e la sorellina piano piano perdono le sembianze di mostro, anzi di mostri in casa non ce ne sono più. Neanche un piccolo mostriciattolo.