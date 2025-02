Il Pescara all'esame del Milan Futuro, gara insidiosa in trasferta dopo il passo falso contro l'Ascoli

Riscattare il ko casalingo con l'Ascoli, questo è l'imperativo in casa Pescara: stamani i biancazzurri saranno di scena a Solbiate Arno in casa del Milan Futuro, in una gara in cui gli abruzzesi avranno un solo risultato a disposizione. Silvio Baldini dovrà fare a meno di Merola, Lonardi e Kraja: “È stata una settimana anomala per l'orario delle 12.30. Quando perdi una gara come quella contro l'Ascoli è normale essere tristi. È stato per noi un passaggio a vuoto. Siamo stati fischiati perché vuol dire che non abbiamo dimostrato coraggio. E con i fischi il nostro pubblico ci ha detto che dobbiamo svegliarci, la squadra credo lo ha recepito. Nelle 11 gare che mancano fino alla fine della stagione regolare dobbiamo fare il massimo”.

Quella di oggi con il Milan Futuro “è una gara trabocchetto”, aggiunge Baldini. "Spero di arrivare presto al fischio d'inizio per capire come stiamo. La sconfitta di lunedì ha minato le mie certezze? È un pensiero giusto. Gli ultimi 20 minuti giocati sono stati i peggiori". Infine una battuta di Baldini sulle squadre 'B': "Per me sarebbe stato più bello vedere un Chieti-Pescara o Sambenedettese-Pescara. Dovrebbero fare un campionato a parte tra di loro le squadre under 23. In C non portano nulla", conclude.