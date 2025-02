Sciopero dei magistrati, a Pescara incontro con Di Pietrantonio e Telese

La giunta abruzzese dell'Associazione nazionale magistrati, in vista della giornata del 27 febbraio, ha organizzato varie iniziative. I Tribunali di L'Aquila e di Pescara alle ore 9.30 apriranno le porte agli studenti delle scuole superiori, rappresentando un processo simulato in cui gli studenti stessi saranno attori. Presso l'aula Falcone-Borsellino del Tribunale di Teramo, in considerazione dello sciopero indetto dall'Anm per la giornata, si terrà alle ore 10.30 una tavola rotonda aperta alla cittadinanza a cui parteciperanno anche professori universitari e avvocati.

La giornata proseguirà con l'incontro organizzato a Pescara, presso il Museo Paparella dalle ore 17, in cui la scrittrice Donatella di Pietrantonio e il giornalista Luca Telese, direttore del quotidiano “Il Centro”, discuteranno, alla presenza dei magistrati del distretto, dell'indipendenza del magistrato nella Costituzione e nella società. L'incontro è aperto alla cittadinanza.