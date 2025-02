A Spoltore un incontro sul lupo, come evitare i pericoli

Come ci si comporta quando ci si trova di fronte ad un lupo? Come fare per evitare il pericolo? "Il lupo: se lo conosci, lo eviti e poi lo ami": è questo il titolo di un incontro previsto in merito per sabato 1 marzo alle ore 10 nella Società Operaia di Mutuo Soccorso di Spoltore in piazza D'Albenzio.

Dopo i saluti delle autorità e del presidente SOMS, l'Avvocato Luigi Spina, interverranno il Dottor Simone Angelucci, Responsabile del servizio veterinario del Parco Maiella; il Dottor Nicola De Luca per l'Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Pescara; il Dottor Antonio Petrini, Responsabile diagnostica IZS A&M; Michele Pezone, esperto in diritti degli animali; il Dottor Pasquale Spina, Dirigente del servizio veterinario ASL di Pescara; l'Architetto Lucio Zazzara, Presidente del Parco Nazionale della Maiella. Modera la giornalista Alessandra Renzetti.

Conclude l'evento il dottor Marco Della Torre, Presidente ANMVI Abruzzo e Presidente Confprofessioni Abruzzo che intanto anticipa che si tratta di un incontro di pubblica utilità: “Aspettiamo in tanti, medici veterinari e cittadini interessati, ad intervenire all'incontro in cui si parlerà di un problema molto sentito nell’intera area provinciale pescarese e soprattutto a Spoltore, dove questa Giunta non ha impiegato spazio e azioni sufficienti, a mio parere, come per altri argomenti di sicurezza e pubblica incolumità, per non dimenticare altresì il progetto di un rifugio che avrebbe potuto dare lustro alla nostra città con provvedimenti seri e necessari: noi proveremo a dare consigli comportamentali per evitare terribili lutti e possibili aggressioni. Cercheremo inoltre di suggerire possibili soluzioni a cittadini e amministratori. Ci sarà anche un'interessante parentesi ad opera dell’avvocato Pezone, sugli aspetti legali conseguenti alle ripetute predazioni di cani e gatti di proprietà, purtroppo il più delle volte con esiti letali e scomparsa dei nostri piccoli amici”.