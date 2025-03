Rinviato al 9 marzo il Carnevale di Pescara

Domenica 9 marzo, a partire dalle ore 11, piazza Salotto si trasformerà in un’esplosione di colori e musica con il ritorno del Carnevale di Pescara. Un’intera giornata di festa pensata per grandi e piccini, all’insegna del divertimento e dell’energia contagiosa del Carnevale. L’evento, promosso dall’assessorato agli Eventi del Comune di Pescara e organizzato da “Radio Studio Più”, era inizialmente programmato per domenica 2 marzo ma, a causa delle avverse condizioni climatiche previste, è stato riprogrammato per la domenica successiva. Piazza Salotto sarà addobbata a tema con l’installazione di una postazione speciale con gonfiabili, banner e bandiere. Inoltre, grazie al main sponsor Grana Padano, verranno distribuiti gadget esclusivi per tutti i partecipanti.

Il programma della giornata sarà ricco di sorprese e intrattenimento:

Ore 11:00 – Apertura ufficiale dell’evento con i saluti istituzionali, l’avvio della distribuzione dei gadget e l’inizio del Dj Set a cura di Sandy DJ, che si alternerà alla consolle con Dj Alby. L’atmosfera della mattinata sarà animata dalle voci di Lucas Vj, Vicky e Ugo Palmisani.

Ore 13:00 – Pausa dell’evento.

Ore 16:00 – Ripartenza del Carnevale con una serie di giochi e attività dedicate a bambini, ragazzi e adulti, per coinvolgere tutta la famiglia in un pomeriggio di pura allegria.

Ore 18:00 – Gran finale con un’imperdibile festa in piazza: Piazza Salotto si trasformerà in una discoteca a cielo aperto, con musica, luci e tanto divertimento per concludere il Carnevale nel migliore dei modi.

“Lo scopo - commenta l’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese - è sempre quello di dare eventi di qualità alla nostra città, per richiamare l’interesse delle persone e far raggiungere Pescara da tutti. Per il Carnevale pescarese, abbiamo accolto la proposta di Radio Studio Più che farà cantare, ballare, ridere e scherzare dalla mattina alla sera. Invito tutta la cittadinanza - conclude Cremonese - e chiunque vorrà, a raggiungere piazza Salotto per una domenica di divertimento, gioia, colori, sorrisi e coriandoli”.

Questo uno degli organizzatori e vocalist, Luca Evangelista: “Abbiamo cercato di incentrare la giornata per far divertire bambini e adulti. Ci sarà tanta musica, a partire dalle 11:00, poi giochi come ‘Sarabanda – Caccia al grande successo’ e il ‘Gioco della sedia’. Nel pomeriggio, anche una sfilata di mascherine con la premiazione di quella più originale. Siamo contenti di portare il nostro spettacolo nel centro città. Siamo sicuri che ci sarà grande partecipazione e invitiamo tutti a raggiungerci”.

Sandro Marano, organizzatore e dj dell’evento: “Dopo un’intera giornata di giochi e sfilate ci sarà il “Party time” per una grande festa con musica dance. Inoltre, avremo una bellissima sorpresa che terremo nascosta fino alla fine, ma posso anticipare che ci sarà la partecipazione di un performer conosciuto. Sarà un Carnevale divertente e colorato”.